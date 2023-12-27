الامارات | النصر يكتسح اتحاد جدة بخماسية.. رونالدو يسجل من ركلتي جزاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

حقق نادي النصر فوزاً كبيراً على الاتحاد 5-2، ضمن منافسات اللقاء المؤجل من الجولة 17 من دوري روشن السعودي.

سجل أهداف "العالمي"، كريستيانو رونالدو في الدقيقتين 19 و68 من ضربتي جزاء، وأندرسون تاليسكا (ق 38)، وساديو ماني في الدقيقتين 75 و82.

وأحرز هدفي "العميد"، نجم الفريق المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقتين 14 و51.

وقرر الحكم اليوناني أناستاسيوس سيديروبولوس في الدقيقة 65 العودة إلى تقنية الفيديو لمراجعة إعاقة من فابينيو على أوتافيو داخل المنطقة، ليحتسب ركلة جزاء جديدة للضيوف، ويمنح لاعب الاتحاد البطاقة الصفراء الثانية ليتم طرده من اللقاء.

ورفع النصر رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 28 نقطة في المركز السادس.