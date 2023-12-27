الامارات | عقوبات بالجملة بسبب السوبر المصري في الإمارات.. جوزيه مورينيو يغرم مدرب فيوتشر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أن لجنة المسابقات قررت إيقاف قائد سيراميكا كليوباترا، محمد إبراهيم، أربع مباريات، بعد طرده أمام الأهلي في نصف النهائي لكأس السوبر المصرية المقامة في الإمارات، لاحتجاجه الشديد على الحكم.

اعترض إبراهيم بشكل غير لائق على الحكم محمد معروف، وطرد في الرمق الأخير من المباراة، كما وقعت لجنة المسابقات عدداً من العقوبات منها غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه على إبراهيم لطرده بسبب "السلوك غير الرياضي"، لما بدر منه تجاه الحكم.

وقررت اللجنة توقيع غرامة 25 ألف جنيه على نادي سيراميكا لما بدر من الجهاز الفني والإداري للاعتراض الجماعي.

وتم تغريم مدرب فيوتشر، ريكاردو فوروموسينيو، 20 ألف جنيه، تسدد لخزينة الاتحاد في خلال أسبوعين لعدم التزامه بالبروتوكول أثناء المؤتمر الصحافي وحديثه في الهاتف مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، كما جرى تغريم جايمي باتشيكو 20 ألف جنيه، لما بدر منه تجاه أحد الإعلاميين.

وتأهل فيوتشر إلى نهائي كأس السوبر بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح، كما تأهل الأهلي بالفوز على سيراميكا 1-0.