تطورات جديدة بشأن تعاقد الزمالك مع مدير فني أجنبي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمشرف العام على فريق الكرة، أن هناك تطورات جديدة، بشأن التعاقد مع مدير فني أجنبي ليتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد سليمان، خلال برنامج «اللعيب»، المذاع عبر فضائية «ام بي سي مصر»: «لدينا عروض لمديرين فنيين أجانب، وجميعهم تحت الدراسة».

وأضاف: «هناك اجتماعات مكثفة لمجلس الإدارة خلال فترة التوقف، لحسم العديد من الملفات الخاصة بفريق الكرة، خاصة أن الفريق لديه 4 بطولات مهمّة».

وأشار إلى أنه «تلقينا اتصالات من الإمارات تطالبنا بالمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، ولكن اتحاد الكرة المصري رفض».

وعن اعتذار الزمالك عن المشاركة في كأس الرابطة، قال: «نتمنى بالتأكيد المشاركة مع في جميع المسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة ورابطة الأندية، منذ تولي مجلس إدارة الزمالك وجدنا تهاتف كبير جدًا من الفرق والدول العربية بتواجد نادي الزمالك خلال فترة الـ 55 يومًا في بطولة الدوري، تلقينا أكثر من عرض، وسعداء بالتواجد الزمالك في معسكرين من يوم 18 إلى يوم 29 في مدينة أبوظبي ومدينة دبي، لذلك اعتذرنا عن المشاركة في كأس الرابطة».

