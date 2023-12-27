أبرز مباريات اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يهتم الكثير بمتابعة جدول مباريات اليوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة، ومنها بالدوري الإنجليزي.

ويستضيف تشيلسي على ملعبه، فريق كريستال بالاس، فيما يحل مانشستر سيتي حامل اللقب ضيفا على إيفرتون.

ويشهد الدوري المصري إقامة مباراتين بين زد والداخلية وسموحة ضد طلائع الجيش.

وضمن منافسات مرحلة المجموعات في الدوري التونسي، ستكون هناك قمة مرتقبة تجمع الترجي والصفاقسي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

تشيلسي ضد كريستال بالاس – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

برينتفورد ضد وولفرهامبتون- الساعة 9:30 مساء

إيفرتون ضد مانشستر سيتي- الساعة 10:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري البلجيكي

أندرلخت ضد سيركل بروج – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري

زد ضد الداخلية – الساعة 4 مساء على قناة أون تايم سبورت

سموحة ضد طلائع الجيش-الساعة 7 مساء على قناة أون تايم سبورت

مواعيد مباريات الدوري التونسي

الترجي ضد الصفاقسي – الساعة 3 عصرًا