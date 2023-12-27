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أبرز مباريات اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يهتم الكثير بمتابعة  جدول مباريات اليوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة، ومنها بالدوري الإنجليزي.

ويستضيف على ملعبه، فريق كريستال بالاس، فيما يحل مانشستر سيتي حامل اللقب ضيفا على إيفرتون.

ويشهد إقامة مباراتين بين زد والداخلية وسموحة ضد طلائع الجيش.

وضمن منافسات مرحلة المجموعات في الدوري التونسي، ستكون هناك قمة مرتقبة تجمع الترجي والصفاقسي.

مواعيد مباريات

تشيلسي ضد كريستال بالاس – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

برينتفورد ضد وولفرهامبتون- الساعة 9:30 مساء

إيفرتون ضد مانشستر سيتي- الساعة 10:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري البلجيكي

أندرلخت ضد سيركل بروج – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري

زد ضد الداخلية – الساعة 4 مساء على قناة أون تايم سبورت

سموحة ضد طلائع الجيش-الساعة 7 مساء على قناة أون تايم سبورت

مواعيد مباريات الدوري التونسي

الترجي ضد الصفاقسي – الساعة 3 عصرًا

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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