هدف وحيد يفصله عن إنجاز تاريخي.. ماذا ينتظر صلاح في مواجهة بيرنلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لمواجهة نظيره بيرنلي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب "بريميرليج" برصيد 39 نقطة، بينما يقع بيرنلي في المركز التاسع عشر برصيد 11 نقطة.

وأمام النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز، رقم قياسي جديد لتحقيقه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتاج صلاح لتسجيل هدف وحيد للوصول إلى الهدف رقم 150 في المسابقة مع الريدز.

وخاض محمد صلاح 236 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي بإجمالي عدد دقائق وصل إلى 19 ألف و774 دقيقة لعب، سجل خلالهم 149 هدفاً وصنع 69 آخرين.

وفي موسمه الأول 2017-2018، سجل صلاح 32 هدفاً في الدوري الإنجليزي خلال 36 مباراة.

وخلال موسم 2018-2019، أحرز صلاح 22 هدفاً في بريميرليج خلال 38 مباراة.

وفي موسم 2019-2020، سجل صلاح 19 هدفاً في الدوري الإنجليزي خلال 34 مباراة.

وخلال موسم 2020-2021، أحرز صلاح 22 هدفاً في بريميرليج خلال 37 مباراة.

وفي موسم 2021-2022، سجل صلاح 23 هدفاً في الدوري الإنجليزي خلال 35 مباراة.

وخلال موسم 2022-2023، أحرز صلاح 19 هدفاً في الدوري الإنجليزي خلال 38 مباراة.

وفي الموسم الحالي 2023-2024، سجل صلاح 12 هدفاً حتى الآن في بريميرليج خلال 18 مباراة.