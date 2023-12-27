"بسبب اتحاد الفروسية"... قرار عاجل من وزارة الرياضة بإيقاف هشام حطب وتحويله للنيابة

محمد اسماعيل - القاهرة - أصدرت وزارة الشباب والرياضة قرارا بإيقاف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية برئاسة هشام حطب، والمدير التنفيذي والمدير المالي للاتحاد.

ويرأس هشام حطب اللجنة الأولمبية المصرية بخلاف اتحاد الفروسية الذي رصد ضده مخالفات.

وأوضحت وزارة الرياضة في بيانها أن ذلك القرار، لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الوقائع والمخالفات المالية التي شابت القائمين على الاتحاد، والتي تم رصدها من خلال لجان التفتيش بوزارة الشباب والرياضة والجهات الرقابية المعنية؛ بناء على أعمال التفتيش المالي والإداري والقانوني التي تمت في ضوء العديد من الشكاوى والبلاغات التي تلقتها الوزارة في هذا الشأن.

ومن المقرر أن يتم التنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية ومختلف الجهات والمؤسسات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة على هذا الشأن.