شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد ثلاثى الأهلى للتشكيل الأساسى أمام مودرن فيوتشر بنهائى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على عودة الثلاثي محمود كهربا وحسين الشحات ومروان عطية إلى تشكيل الأهلي الأساسي أمام مودرن فيوتشر في مباراة الغد بنهائى كأس السوبر المصري بعدما فضل إراحتهما في مباراة سيراميكا الماضية، بسبب الإجهاد الذي عانى منه الأهلي نظرا لضغط المباريات.

وسافر الأهلي من السعودية مباشرة بعد الانتهاء من كأس العالم، حيث لعب مباراة سيراميكا في غضون 3 أيام بدون وقت للراحة، حيث خاض اللاعبين تدريب استشفائي يوم السبت الماضي قبل السفر إلى الإمارات في نفس اليوم وخاض مران وحيد يوم الأحد قبل موقعة سيراميكا ثم خاض مواجهة نصف النهائي، ولا يزال يعاني من ضغط المباريات، حيث سيلعب مع فيوتشر بعد 72 ساعة فقط من مباراة سيراميكا.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال عقب الفوز على سيراميكا بهدف نظيف في نصف نهائي السوبر، بينما تأهل فيوتشر إلى النهائي عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14 / 13 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ويدخل المارد الأحمر مباراة نهائي كأس السوبر بمعنويات مرتفعة بعدما حصد الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه فى كأس العالم للأندية، من خلال 9 مشاركات له في البطولة، ولعب المارد الأحمر ثلاث مباريات في مونديال الأندية والتي احتضنتها المملكة العربية السعودية بفوزه على اتحاد جدة بنتيجة 3-1 ثم خسر من فلومينيسي البرازيلي بهدفين قبل أن يهزم أوراوا بأربعة أهداف مقابل هدفين.