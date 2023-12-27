شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتح باب احتراف أحمد فتوح بشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل أحمد فتوح ظهير أيسر فريق الزمالك على وعد من مجلس إدارة النادى برئاسة حسين لبيب بالموافقة على احترافه خلال الفترة المقبلة، حال وصول عرض رسمي مناسب يليق باسمه واسم النادى.

من جانبه، كشف سمير صلاح وكيل أعمال أحمد فتوح، أن هناك اتفاقاً شفويا مع مجلس إدارة الزمالك على احتراف اللاعب خلال الفترة المقبلة، فى حال وجود عرض محترم يفيد النادى واللاعب.

شهدت الساعات الماضية نجاح مجلس الزمالك في تجديد عقد فتوح مع النادى لمدة 3 مواسم قادمة، حيث ينتهى عقده نهاية الموسم الجارى، على أن يعقد مجلس الإدارة جلسة مع اللاعبين بحضور فتوح لتصفية الأجواء بعد الأزمة الأخيرة.