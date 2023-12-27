شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفنى والمؤتمر الصحفى لـ كولر قبل مواجهة الأهلى ومودرن فيوتشر بنهائى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم الاجتماع الفنى والمؤتمر الصحفى لمباراة الأهلى ومودرن فيوتشر المقرر لها السابعة مساء غد الخميس فى الإمارات، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

ويحضر الاجتماع الفني خالد بيبو مدير الكرة بالأهلى والجهاز الإداري للفريق الأول، كما يتواجد مراقب المباراة ومراقب الحكام ومندوبو الاتحاد المصري لكرة القدم، واللجنة المنظمة للبطولة وممثلي فريق مودرن فيوتشر.

ويحضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، ومحمد هانى قائد الفريق المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مودرن فيوتشر.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال عقب الفوز على سيراميكا بهدف نظيف في نصف نهائي السوبر، بينما تأهل فيوتشر إلى النهائي عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14 / 13 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ويدخل المارد الأحمر مباراة نهائي كأس السوبر بمعنويات مرتفعة بعدما حصد الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه فى كأس العالم للأندية، من خلال 9 مشاركات له في البطولة، ولعب المارد الأحمر ثلاث مباريات في مونديال الأندية والتي احتضنتها المملكة العربية السعودية بفوزه على اتحاد جدة بنتيجة 3-1 ثم خسر من فلومينيسي البرازيلي بهدفين قبل أن يهزم أوراوا بأربعة أهداف مقابل هدفين.