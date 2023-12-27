شكرا لقرائتكم خبر عن زد يواجه الداخلية وسموحة أمام طلائع الجيش فى الجولة الـ10 من دوري nile ..اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقام اليوم ، الأربعاء، مباراتين ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوي المصري (دوريnile ) حيث يلتقي زد مع الداخلية بإستاد القاهرة في الرابعة عصراً ، ويلتقي سموحة مع طلائع الجيش بإستاد الأسكندرية في السابعة مساءً.

وخاض زد بقيادة مدربه مجدي عب العاطي 8 مباريات هذا الموسم فاز في 4 وتعادل في 4 ولم يتذوق طعم الخسارة هذا الموسم ، وحصد 16 نقطة وسجل لاعبيه 13 هدف واستقبلت شباكه 9 أهداف.

أما الداخلية الذي يقوده هيثم شعبان ، فقد خاض 9 مباريات حصد خلالها 7 نقاط من الفوز في مباراة واحدة والتعادل في 4 مباريات وخسارة مثلهم وسجل 3 أهداف وساتقبلت شباكه 11 هدف.

في المباراة الثانية ، يحاول سموحة الذي يقوده أحمد سامي الفوز على طلائع الجيش بقيادة مدربه عبد الحميد بسيوني.

وخاض طلائع الجيش 9 مباريات جمعهم خلالهم 14 نقطة من الفوز في 4 مباريات وخسارة 3 والتعادل في مباراتين، وسجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف.

أما سموحة فقد جمعة 13 نقطة من 9 مباريات ، من الفوز في 3 مباريات وخسارة مباراتين والتعادل في 4 مباريات ، وسجل 9 أهداف واستقبلت شباكه 10 أهداف.