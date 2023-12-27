شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمعسكر الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته غدا الخميس، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة أسبوع، بفرمان من معتمد جمال المدير الفني للفريق .

و منح معتمد جمال لاعبيه راحة لمدة أسبوع عقب التعادل مع ساجرادا بالجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، وحسم التأهل رسميا إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية قبل جولتين من انتهاء دور المجموعات.

كان الجهاز الفني قرر منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب قرار رابطة الأندية بتأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.