شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر: محمد فاروق لن يلحق بمباراة الأهلي.. وعمر كمال يغيب 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هيثم عرابي، المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، أن فريقه قدم مستوى رائعا أمام نادي بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال عبر برنامج "كورة كل يوم" على قناة الحياة: "اللاعبون تعاهدوا على تحقيق الانتصار وهو ما حدث، وكانوا رجالا في المباراة، واستحقوا بجدارة التأهل".

وأضاف: "مودرن فيوتشر يسعى لتحقيق الانتصار أمام الأهلي والتتويج بكأس السوبر المصري لأول مرة في تاريخه". واستطرد أن محمد فاروق لن يلحق بنهائي السوبر المصري

وأردف: "استبعاد ناصر ماهر وجهة نظر فنية من المدرب، واللاعب سيعود للتدريبات بشكل طبيعي، بعد عودة الفريق من الإمارات".

واختتم: "عمر كمال عبد الواحد سيغيب 10 أيام"، كما رفض الحديث عن رحيل اللاعب لحين الانتهاء من البطولة، وأكد أن الجميع في كامل تركيزه من أجل تحقيق كأس السوبر.