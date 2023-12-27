شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواجه طلائع الجيش في الجولة العاشرة من دوري nile أمام الداخلية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف سموحة الذي يقوده أحمد سامي نظيره طلائع الجيش بقيادة مدربه عبد الحميد بسيوني في السابعة من مساء اليوم ،الأربعاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوي المصري (دوريnile ).

وخاض طلائع الجيش 9 مباريات جمعهم خلالهم 14 نقطة من الفوز في 4 مباريات وخسارة 3 والتعادل في مباراتين، وسجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف.

أما سموحة فقد جمعة 13 نقطة من 9 مباريات ، من الفوز في 3 مباريات وخسارة مباراتين والتعادل في 4 مباريات ، وسجل 9 أهداف واستقبلت شباكه 10 أهداف.

القناة الناقلة لمباراة سموحة وطلائع الجيش

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة سموحة وطلائع الجيش اليوم مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية