شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تأهيل زيزو والونش وشلبى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الثلاثى محمود حمدى الونش، وأحمد سيد زيزو، ومصطفى شلبى لاعبو الزمالك، أداء البرنامج التأهيلي المخصص لكل لاعب بسبب الإصابات التي يعانوا منها.

ويستغل الجهاز الطبي برئاسة الدكتور محمد أسامة فترة التوقف الحالية في تجهيز الثلاثى والتأكد من سلامتهم وجاهزيتهم الكاملة للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وشارك زيزو فى مباراة الزمالك الماضية أمام ساجرادا الأنجولى بالجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وبات أحمد سيد زيزو هدفاً للأندية الخليجية فى الانتقالات الشتوية المقبلة، وعلى رأسها الشباب حسبما أكد والده مصطفى سيد، أن نادى الشباب السعودى أرسل عرضًا لمسئولى القلعة البيضاء لضم "زيزو" خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير المقبل، ولكن مسئولى القلعة البيضاء أكدوا عدم وصول أى عرض رسمى حتى الآن.

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك حقيقة طلب أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول بالنادى، الرحيل عن القلعة البيضاء، والانتقال إلى نادى الشباب السعودى.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن زيزو لم يطلب من الإدارة الرحيل إلى السعودية لخوض تجربة الاحتراف، وكل ما يثار مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة.