بطولة السعودية: رونالدو ومانيه يقودان النصر لاكتساح الاتحاد

الرياص - اسماء السيد - الرياض: قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو مانيه فريقهما النصر حامل اللقب إلى فوزٍ كبيرٍ على الاتحاد 5-2 الثلاثاء وتعميق جراحه، في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وأنهى النصر عقدة الاتحاد المنقوص بعد طرد مدافعه البرازيلي فابينيو في الدقيقة 66، وحقّق فوزاً غائباً منذ 5 سنوات، وذلك بفضل رونالدو الذي سجل هدفين من ركلتي جزاء (19 و68) على غرار مانيه (75 و82)، وأضاف البرازيلي أندرسون تاليسكا هدفا (38). وسجّل المغربي عبدالرازق حمدالله هدفي الاتحاد بالتخصص في شباك النصر في الدقيقتين 14 و50.

وبات رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبٍ في العالم خمس مرات، أفضل هدّافٍ في عام 2023 بتسجيله 53 هدفاً، متخطياً الإنكليزي هاري كاين مهاجم بايرن ميونخ الألماني والفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي (52 لكل منهما).

ما ارتقى البرتغالي في صدارة هدّافي الدوري بعدما رفع رصيده إلى 19 هدفاً بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب ملاحقيه الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.

ورفع النصر رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني، بفارق سبع نقاط عن الهلال المتصدّر، في حين تجمّد رصيد الاتحاد عند 28 نقطة في المركز السادس بعد الخسارة الثالثة توالياً والسادسة في الدوري.

وحقق الاتحاد فوزا واحدا في مبارياته الخمس الاخيرة في مختلف المسابقات وكان في الدور الاول لمونديال الاندية عندما تغلب على اوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة، قبل أن يودّع من الدور الثاني بخسارته امام الاهلي المصري 1-3.

ودفعت النتائج المخيبة إدارة الاتحاد إلى إقالة مدربها البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو وتعاقدت مع الارجنتيني مارسيلو غاياردو في 18 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي من دون أن ينجح الأخير في إعادة الفريق إلى سكة التألق.

وقاد غاياردو الاتحاد في تسع مباريات حتى الآن، فحقق الفوز أربع مرات مقابل تعادل أمام الاتفاق وأربع هزائم كانت في مبارياته الخمس الاخيرة في مختلف المسابقات بينها ثلاث في الدوري امام مضيفه ضمك وضيفه الرائد بنتيجة واحدة 1-3 والنصر.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، سجّل عبدالرازق حمدالله الهدف الأول للاتحاد بعد مراوغة أكثر من لاعب (13).

وضغط لاعبو النصر على دفاع الاتحاد لتعديل النتيجة ليتحصل علي لاجامي على ركلة جزاء بعد عرقلة من المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الذي بدا غائباً عن اللقاء ولم يظهر بمستواه المعروف. ونفّذ رونالدو ركلة الجزاء بعد تصويبة رائعة سكنت شباك عبدالله المعيوف (19).

وأشهر أناستاسيوس سيديروبولس حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه فيصل الغامدي بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء من دون تعرضه لخطأ (28).

وأرسل البرازيلي أليكس تيليس عرضية انبرى لها تاليسكا بتصويبة قوية مُسجّلاً الهدف الثاني (38).

وعاد حمدلله ليُعادل النتيجة برأسيةٍ مستغلاً عرضية البرازيلي إينور كونرادو (50).

وتألق نواف العقيدي حارس النصر على دفعتين بعدما منع حمدالله من تسجيل ثلاثية "هاتريك" في المحاولة الأولى، وبنزيمة من تسجيل رأسية في الثانية.

وحاول بنزيمة أن يضع فريقه في المقدّمة لكن تسديدته مرّت بجوار المرمى (58).

وأكمل الاتحاد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد البرازيلي فابينيو عقب تدخّلٍ عنيفٍ على البرتغالي أوتافيو دا سيلفا، ليعود الحكم إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" لاحتساب ركلة جزاء، ليسجل منها رونالدو الهدف الثاني الشخصي له والثالث لفريقه (68).

ومن هجمة مرتدة سجّل مانيه الهدف الرابع بعد تمريرةٍ من تاليسكا (76). وأنهى السنغالي مهرجان الأهداف بعدما استثمر تمريرة رائعة من أوتافيو (82).

وحاول مروان الصحفي تقليص النتيجة للاتحاد لكن تسديدته مرّت بجوار القائم (88).