الليلة.. سموحة يستضيف طلائع الجيش فى الدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق الكرة الأول بنادي سموحة بقيادة أحمد سامي نظيره فريق طلائع الجيش تحت القيادة الفنية لـ عبدالحميد بسيوني في المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سموحة وطلائع الجيش

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة سموحة وطلائع الجيش الليلة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2023 ـ 2024، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء باستاد الاسكندرية.

ويملك سموحة 13 نقطة جمعها من 9 مباريات، من الفوز في 3 مباريات وخسارة مباراتين والتعادل في 4 مباريات، وسجل 9 أهداف واستقبلت شباكه 10 أهداف.

كما لعب طلائع الجيش 9 مباريات حصل من خلالهما على 14 نقطة من الفوز في 4 مباريات وخسارة 3 والتعادل في مباراتين، وسجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف.

وواسندت الادارة التحكيمية لمباراة سموحة ضد طلائع الجيش، الى حمادة القلاوي حكما للساحة ويعاونه كلا من محمود عبدالسميع مساعد أول وحسن رمضان مساعد ثاني وإبراهيم محمد حكما رابعا ومحمد الدسوقي حكم فيديو ومصطفى عثمان حكم فيديو مساعد.