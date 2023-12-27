شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تدرس زيادة أعداد الجماهير فى الدور الثانى للدورى إلى 10 آلاف مشجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس رابطة الأندية المحترفة زيادة أعداد الجماهير في كل مباراة من مباريات الدوري بداية من الدور الثاني للمسابقة، في ضوء تنفيذ الوعد الذى قطعته الرابطة على نفسها بالعودة التدريجية للجماهير إلى المدرجات بكامل سعتها.

وتكثف رابطة الأندية المصرية المحترفة، من تحركاتها للانتهاء من ملف زيادة أعداد الجماهير خلال مباريات الدور الثاني من مسابقة الدوري المصري خلال الموسم الحالي 2023 / 2024 إلى 10 آلاف مشجع.

وتأمل الرابطة في حضور الجمهور بالسعة الكاملة وعودة الدوري المصري إلى مكانته الطبيعية، استنادا على حالة انضباط الجماهير التي تشجع على ذلك.

وقررت رابطة الأندية بالتنسيق مع اتحاد الكرة تجميد بطولة الدوري لمدة 42 يومًا في الفترة من 2 يناير إلى 14 فبراير من العام المقبل بسبب مشاركة المنتخب الأول في بطولة الأمم الإفريقية بكوت ديفوار في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير.

ورفضت الرابطة والاتحاد المصري لكرة القدم رهن فترة التوقف بالمحطة التي يصل لها المنتخب في البطولة، وقرت تجميد الدوري لمدة 40 يومًا على أن يتم خوض بطولة كأس الرابطة في تلك الفترة، وحتى إذا لم يستكمل الفراعنة مسيرتهم لنهائي البطولة لن يكون بمقدور الرابطة استئناف الدوري قبل الموعد المحدد سابقًا.