شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يناقش إقامة نهائى الكأس خارج مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك والمقرر له مارس المقبل، خارج مصر، حال تلقى عروض رسمية لاستضافة البطولة، بعدما ترددت أنباء عن وصول عروض لإقامة النهائي في السعودية أو الإمارات وهو ما ستحسمه الأيام المقبلة.

ويدرس اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، إقامة دور الـ32 من بطولة كأس مصر في الموسم الجاري، نهاية فبراير المقبل، حيث يرغب الاتحاد في الانتهاء من هذا الدور قبل خوض نهائي نسخة العام الماضي بين الأهلي والزمالك والمقرر له 13 مارس من العام القادم.

وأسفرت قرعة الدور التمهيدي الثالث من كأس مصر بمشاركة 28 فريقا، والتي يتأهل منها 14 فريقا من تلك المرحلة لدور الـ 32 لمنافسة 18 فريقا من الدوري المصري الممتاز، عن مواجهات مثيرة.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إقامة مباريات الدور التمهيدى الثالث لكأس مصر أيام 22 و23 و24 ديسمبر الجارى، على أن تقام جميع المباريات فى تمام الثانية ظهرا.

وضمت القرعة 28 فريقا هى: "المصرية للاتصالات، السكة الحديد، وادي دجلة، النجوم، جمهورية شبين، طنطا، غزل المحلة، دكرنس، بتروجت، القناة، بروكسي، راية، أبو قير للأسمدة، لافينيا، بترول أسيوط، مكادي، النصر، الترسانة، إيسترن كومباني، الانتاج الحربي، المنصورة، كهرباء الإسماعيلية، بورفؤاد، دلفي، الواسطى، المنيا، ديروط، الألومنيوم".