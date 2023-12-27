شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل التجديد لـ معلول وهانى وتعديل عقد الشناوى مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الإعلامى أحمد شوبير عن موقف ثلاثى الأهلى محمد الشناوى ومحمد هانى وعلى معلول من تجديد عقدهم مع النادى خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن عقودهم قاربت على الانتهاء.

وقال شوبير فى تصريحات لبرنامجه الإذاعى "مع شوبير" على راديو أون تايم سبورت: "سيتم تجديد تعاقد محمد هانى مع الأهلى بعد الانتهاء من مشاركته فى كأس أمم أفريقيا المقبلة".

وتابع: "سيكون هناك جلسة مع محمد الشناوى من أجل تعديل عقده حال التأكد من عدم عروض خارجية، حيث إن اللاعب عقده لا يزال مستمرا، لكن سيتم تعديل عقده كنوع من التقدير من الإدارة للاعب".

وفيما يخص علي معلول، أكد: "من يقول إن الأهلى لن يجدد عقد اللاعب التونسى ليس صحيحا، ولكن الخلاف على القيمة المالية، لاسيما أن اللاعب يحصل على 1.5 مليون دولار تقريبا، ولكن الأهلى رغب فى تخفيض المبلغ المالى، والنادى لديه قناعات بأن يستمر اللاعب، ولكن الفكرة أن النادى لديه أزمة مادية".

وواصل: "الفكرة أن يصلوا إلى اتفاق بشأن تمديد عقد على معلول، ومعلوماتى أن الإدارة الحمراء متمسكة باستمرار اللاعب بشكل أساسى".