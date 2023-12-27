شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستعيد صديق أوجولا أمام بيراميدز في مباراة برونزية كأس السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، خدمات النيجيرى صديق أوجولا أمام بيراميدز، في المباراة المقرر لها الثالثة عصر الخميس، فى إطار منافسات تحديد المركز الثالث والرابع فى كأس السوبر المحلى المقامة حاليا فى الإمارات بنظامه الجديد.

وغاب صديق أوجولا جناح سيراميكا عن فريقه أمام الأهلى، التى انتهت بخسارة الفريق بهدف نظيف، لعدم تعافيه من الإصابة التى لحقت به، وفضل أيمن الرمادى عدم المجازفة به للاستعانة به فى المباريات المقبلة.

ويغيب محمد إبراهيم صانع الألعاب عن مباراة بيراميدز بعدما تعرض للطرد في مباراة الأهلى بسبب الاعتراض على حكم المباراة محمد معروف.

ويدرس الرمادى تعويض محمد إبراهيم عن طريق تغيير طريقة اللعب بإقحام النيجيري جون إيبوكا بجوار أحمد ياسر ريان لمحاولة خطف المباراة مبكرا.

وتعرض فريق سيراميكا للهزيمة من الأهلى بهدف نظيف فى مباراة نصف نهائي كأس السوبر المحلى التى جمعتهما مساء الاثنين، فيما تعرض بيراميدز للهزيمة من فيوتشر بركلات الترجيح 14/ 13 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.

وطالب أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، لاعبيه بضرورة نسيان مواجهة الأهلى والتركيز على تحقيق الفوز على بيراميدز من أجل تحقيق المركز الثالث، فى البطولة التى يشارك فيها الفريق لأول مرة فى تاريخه بعد التتويج ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.