شوبير يؤكد: الأهلي أنهى صفقة عمر كمال عبدالواحد

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي نجح بالفعل في إنهاء صفقة انضمام عمر كمال عبد الواحد لصفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولم يكشف شوبير عن التفاصيل المادية الخاصة بالصفقة، لافتا إلى أنه حتى الآن لا يوجد أي أخبار بشأن صفقات أخرى في صفوف الأهلي في الميركاتو الشتوي.

وخلال تقديم برنامجه "ملعب أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس" مساء أمس الثلاثاء، أكد شوبير أن عمر كمال عبد الواحد هو أول صفقات النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي.

وفي تصريحات سابقة، أكد شوبير أن اللاعب يرغب في الانضمام للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، في ظل تداول أنباء تفيد برغبة مسئولي الزمالك في التعاقد مع اللاعب.

ويغيب عمر كمال عن مباراة فيوتشر والأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها يوم غد الخميس بمدينة أبو ظبي الإماراتية بسبب الإصابة.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الأمامية وغاب عن مباراة فريقه أمام بيراميدز في نصف النهائي.

ونجح فيوتشر في التأهل إلى نهائي كأس السوبر بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 14-13 بـ ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وقال طبيب نادي مودرن فيوتشر إن عمر كمال سيغيب لمدة 10 أيام وسيتم تجهيزه لمنافسات بطولة أمم إفريقيا مع منتخب مصر.