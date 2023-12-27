تشكيل تشيلسي المتوقع أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه تشيلسي نظيره كريستال بالاس مساء اليوم، في المباراة التى تجمع الفريقين، بالجولة الـ 19 ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2023 ـ 2024.

تشكيل تسيلسي المتوقع لمباراة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: جورجي بيتروفيتش

في خط الدفاع: تياجو سيلفا، بينوا بادياشيلي، ليفي كولويل، أكسيل ديساسي

في خط الوسط: كونور جالاجير،إنزو فيرنانديز، كارني تشوكويميكا

في الهجوم: نيكولاس جاكسون، توني مادويكي، كريستوفر نكونكو.

ويتواجد تشيلسي في المركز الـ 11 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، فيما يقع نظيره كريستال بالاس في الـ 15 برصيد 18 نقطة بجدول المسابقة.

موعد مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وتقرر انطلاق صافرة مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في تمام التاسعة والنصف مساء، على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وكريستال بالاس

وتذاع مباراة تشيلسي وكريستال بالاس الليلة بالجولة التاسعة عشر بمسابقة الدوري الإنجليزي، عبر بي إن سبورتس 2 إتش دي وبتعليق أحمد البلوشي.