الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة تشيلسي وكريستال بالاس والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه تشيلسي نظيره كريستال بالاس مساء اليوم، في المباراة التى تجمع الفريقين، بالجولة الـ 19 ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2023 ـ 2024.

موعد مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وتقرر انطلاق صافرة مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في تمام التاسعة والنصف مساء، على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وكريستال بالاس

وتذاع مباراة تشيلسي وكريستال بالاس الليلة بالجولة التاسعة عشر بمسابقة الدوري الإنجليزي، عبر بي إن سبورتس 2 إتش دي وبتعليق أحمد البلوشي.

ويسعى فريق تشيلسي تحقيق نتيجة ايجابية الليلة ومصالحة جماهيره بالفوز والعودة لطريق الانتصارات ببطولة الدوري، فيما يأمل كريستال بالاس يبحث عن الفوز للتواجد في مراكز متقدمة بجدول المسابقة.

ويقع فريق تشيلسي حاليا في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، كما يأتى كريستال بالاس في المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة بجدول المسابقة.