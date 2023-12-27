وزير الرياضة للاعبي منتخب اليد: نثق بقدراتكم على تحقيق البطولة الافريقية والتألق بالأولمبياد

ياسر رشاد - القاهرة - زار الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم معسكر المنتخب المصري لكرة اليد رجال بحضور رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد محمد الامين وذلك بمركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادى والذي يستعد لخوض منافسات بطولة الامم الافريقية لكرة اليد والتى تستضيفها مصر يناير ٢٠٢٤.

وحرص صبحي على الالتقاء بالجهاز الفنى واللاعبين والذي يعد التجمع الأول للمنتخب بعد اكتمال القوام الرئيسي للمنتخب وانضمام لاعبي منتخبنا القومى المحترفين بالخارج للمعسكر .

ويدخل منتخبنا القومى للرجال لكرة اليد معسكره الحالى وذلك قبل السفر الي الدنمارك فى الفترة من ٣ يناير وحتى ٨ يناير المقبل لخوض منافسات البطولة الودية وذلك ضمن الاستعدادت لخوض بطولة الامم الافريقية والمؤهلة لأولمبياد باريس ٢٠٢٤ .

واكد صبحي على توفير الدولة المصرية الدعم الكامل سواء على المستوي المادى أو المعنوى وذلك لتوفير الاستقرار للمنتخب القومى لكرة اليد قبل خوض بطولة الامم الافريقية والتى يسعي فيها منتخبنا القومى لتحقيق كأس البطولة وأيضا الحصول على تذكرة التأهل للاولمبياد القادم باريس ٢٠٢٤.

واثني وزير الرياضة على لاعبي منتخب الرجال لكرة اليد مؤكدًا على ثقته وثقه الجماهير المصرية فى اللاعبين والجهاز الفنى المتميز بقيادة الاسبانى خوان كارلوس باستور المدير الفنى للمنتخب وعلى تحقيقهم للبطولة المقامة على أرض مصر خاصة انكم تحملون لقب اخر نسختين لبطولة الامم الافريقية والجمهور المصري لا يقبل بصفة خاصة من لاعبي منتخب رجال اليد سوي بالتتويج بالبطولات التى يتنافس بها منتخبنا القومى ، واضاف صبحي ان البطولة الافريقية القادمة سوف تكون محطة للاولمبياد والتى نطمح بعد تأهل المنتخب ان يكون منتخبنا القومي المصري لكرة اليد ضمن المراكز الثلاثة الاولي فى الأولمبياد القادم بباريس ٢٠٢٤

كما طالب الوزير من الجماهير المصرية التواجد بمدرجات البطولة لتشجيع لاعبي المنتخب المصري وتحفيزهم لتحقيق البطولة الافريقية والوصول مباشرة الى الأولمبياد.

وتوجه رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد محمد الامين بالشكر الى وزير الرياضة على حرصه على تواجده بمعسكر الفريق قبل خوض المنتخب لبطولة الامم الافريقية ، كما طمأن رئيس اتحاد اليد وزير الرياضة على جاهزية لاعبي المنتخب المصري لتحقيق البطولة الافريقية ، كما وعد لاعبي منتخبنا القومي بتحقيق لقب البطولة الافريقية ليصبح منتخبنا المصري أول منتخب يحقق ثلاثية متتالية لبطولة الامم الافريقية .

وتقع مصر فى المجموعة الثانية والتى تضم منتخبات " الكاميرون ،غينيا، الكونغو برازافيل "

و تستضيف مصر البطولة خلال الفترة من ١٧ الي ٢٧ يناير من العام المقبل ٢٠٢٤ ، وبمشاركة ١٦ دولة هم :

" مصر والجزائر وتونس وانجولا و كاب فيردي وغينيا والكونغو برازافيل والجابون والكاميرون وليبيا والمغرب ونيجيريا و رواندا و زامبيا و الكونغو الديمقراطية وكينيا ".

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