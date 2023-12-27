موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، ضيفًا ثقيلًا على منافسه إيفرتون، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون، في تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والربع بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمبارة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

وتذاع مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون الليلة بالبريميرليج عبر شبكة قنوات بى ان سبورتس الناقل الحصري للبطولة وتبث اللقاء عبر شاشتها بى ان سبورتس 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

برينتفورد - وولفرهامبتون – التاسعة والنصف مساء – beIN Sports HD 3

تشيلسي - كريستال بالاس التاسعة والنصف مساء – beIN Sports HD 2

إيفرتون - مانشستر سيتي – العاشرة والربع مساء – beIN Sports HD 1.