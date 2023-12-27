جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباريات اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ، اليوم الأربعاء، مباراتين تجمع بين فريق زد اف سي ونظيره الداخلية في تمام الساعة الرابعة عصرا، بالاضافة الى لقاء سموحة ضد طلائع الجيش المقرر انطلاق صافرة أحداثه في تمام الساعة السابعة مساء.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- بيراميدز 17 نقطة

2- زد اف سي 16 نقطة

3- إنبي 16 نقطة

4- الاتحاد السكندري 15 نقطة

5- المصري البورسعيدي 15 نقطة

6- الأهلي 14 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا 14 نقطة

8- طلائع الجيش 14 نقطة

9- الجونة 13 نقطة

10- مودرن فيوتشر 13 نقطة

11- سموحة 13 نقطة

12- الزمالك 11 نقطة

13- بلدية المحلة 10 نقاط

14- المقاولون العرب 7 نقاط

15- الإسماعيلي 7 نقاط

16- الداخلية 7 نقاط

17- البنك الأهلي 6 نقاط

18- فاركو 5 نقاط

