الاهلي يرد على رحيل ديانج إلى الدوري القطري

علق النادي الاهلي على الأنباء المترددة حول تلقى المالي أليو ديانج نجم وسط فريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء عرضًا قطريًا للرحيل في الميركاتو الشتوي.

وشهدت الفترة الماضية استبعاد تام من جانب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الاهلي للدولي المالي أليو ديانج من المباريات الأخيرة.

وأكد مسئولو المارد الأحمر أن الجهاز الفني للفريق والإدارة لا يمانعان رحيل أليو ديانج إلى الدوري القطري في الفترة المقبلة.

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وشدد مسئولو الاهلي أن النادي كان بصدد تسويق الدولي المالي في الفترة المقبلة حيث ينتظر الحصول على عائد مادي لا يقل عن 5 ملايين دولار، خاصة وأنه كان لديه عروض إماراتية قبل عامين وصلت لـ5.5 مليون دولار، وتم رفضها.

ولن تقف إدارة الاهلي عائقًا أمام رحيل الدبابة المالية لعدة أسباب يأتي في مقدمتها وفير سيولة داخل النادي للتغلب على أزمة الأجانب وراتبهم الذي يحصلون عليه بالعملة الصعبة، فضلًا عن وجود أكثر من لاعب في مركز وسط المدافع وهما الثنائي مروان عطية وأحمد نبيل كوكا.