الزمالك يضم 4 صفقات من العيار الثقيل في يناير بشرط

اقترب نادي الزمالك من التوقيع مع 4 صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم صفوف فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء.

ويأمل نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إلى إبراهم عدد من الصفقات القوية في حال انتهاء أزمة القيد بعد سداد المستحقات المتأخرة لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وقال سمير صلاح في تصريحات تليفزيونية أن الزمالك سيتعاقد مع 4 صفقات قوية حال انتهاء رفع القيد على رأسهم لاعب أفريقي، و3 لاعبين محليين.

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وضمن الفارس الأبيض صعوده إلى دور ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية بعد تعادله في الجولة الرابعة من دور المجموعات أمام نادي ساجرادا الأنجولي.

ومن المقرر أن يعود فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء إلى استئناف تدريباته الجماعية غدًا الخميس بعدما منح الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال اللاعبين راحة سلبية لمدة أسبوع عقب العودة من أنجولا.