أبرزهم موليكا.. 3 صفقات سوبر على رادار الاهلي برعاية ديانج

بات الدولي المالي أليو ديانج نجم وسط فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي على أعتاب الرحيل القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وزعمت أنباء في الساعات الماضية عن تلقى الدولي المالي ديانج عرضًا قويًا من الدوري القطري للحصول على خدماته في الميركاتو الشتوي القادم.

ورحب مسئولو المارد الأحمر بفكر رحيل الدولي المالي خلال الشتاء المقبل لمنح الفرصة للتعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر لتعزيز الخط الهجومي لبطل أفريقيا في ظل المستوى المتواضع الذي يظهر به الفرنسي أنتوني موديست.

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ووضعت لجنة التخطيط بالنادي الاهلي 3 أسماء قوية على طاولة المدير الفني السويسري مارسيل كولر للمفاضلة بينهم من أجل ضم أحدهم لصفوف المارد الأحمر في الفترة المقبلة.

وجاء على رأس هذه الأسماء البرازيلي جوستافو سوزا، لاعب نادي جيونبك الكوري الجنوبي، والكونغولي جاكسون موليكا نجم بشكتاش التركي، بجانب المالي بو بكر تراوري، مهاجم نادي الاتحاد المنستيري