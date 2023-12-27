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تغييرات محتملة في تشكيل الاهلي أمام فيوتشر بنهائي السوبر

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الأهلي - كأس السوبر المصري

الأهلي - كأس السوبر المصري

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره نادي فيوتشر في إطار منافسات بطولة السوبر المصري للأبطال.

ويستضيف ملعب “محمد بن زايد” مواجهة الاهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أمام منافسه مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة المارد الأحمر أمام فيوتشر غدًا الخميس 28 ديسمبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت والتاسعة بتوقيت الإمارات.

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ومن المتوقع أن يجرى السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الاهلي عدد من التتغيرات في تشكيل الأحمر الأساسي خلال مواجهة مودرن فيوتشر.

وستكون البداية من حراسة المرمى حيث سيكون متواجدًا مصطفى شوبير بعد إصابة الحارس الأساسي محمد الشناوي بشد خفيف في العضلة الخلفية أثناء مواجهة سيراميكا كليوباترا بنصف نهائي المسابقة المحلية.

وسيعود الثلاثي محمود كهربا وحسين الشحات ومروان عطية للتشكيل الأساسي بعد إراحتهم اللقاء الماضي بقرار من كولر لعدم شعورهم بالإجهاد في ظل تلاحم المباريات خلال الوقت الحالي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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