تغييرات محتملة في تشكيل الاهلي أمام فيوتشر بنهائي السوبر

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره نادي فيوتشر في إطار منافسات بطولة السوبر المصري للأبطال.

ويستضيف ملعب “محمد بن زايد” مواجهة الاهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أمام منافسه مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة المارد الأحمر أمام فيوتشر غدًا الخميس 28 ديسمبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت السعودية والتاسعة بتوقيت الإمارات.

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ومن المتوقع أن يجرى السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الاهلي عدد من التتغيرات في تشكيل الأحمر الأساسي خلال مواجهة مودرن فيوتشر.

وستكون البداية من حراسة المرمى حيث سيكون متواجدًا مصطفى شوبير بعد إصابة الحارس الأساسي محمد الشناوي بشد خفيف في العضلة الخلفية أثناء مواجهة سيراميكا كليوباترا بنصف نهائي المسابقة المحلية.

وسيعود الثلاثي محمود كهربا وحسين الشحات ومروان عطية للتشكيل الأساسي بعد إراحتهم اللقاء الماضي بقرار من كولر لعدم شعورهم بالإجهاد في ظل تلاحم المباريات خلال الوقت الحالي.