شكرا لقرائتكم خبر عن رغبة محمد صبحي تقربه من التجديد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب خلال الفترة المقبلة لفتح ملف تجديد تعاقد محمد صبحي حارس مرمي الفريق ، في ظل انتهاء تعاقده مع نادي الزمالك بنهاية الموسم ويحق له التوقيع لاى ناد .

محمد صبحي يحصل علي ما يقرب من مليون و200 ألف جنيه في الموسم الواحد وفقا لآخر تعاقد بينه وبين الزمالك ، وفقا لتصريحات سمير صلاح وكيل أعمال اللاعب، والذى كشف أن صبحي متمسك بالاستمرار مع الزمالك رغم أن قيمة تعاقده تعتبر الأقل بين زملاءه في الفريق.

وأكد وكيل صبحى أن اللاعب قريب جدا من البقاء فى الزمالك، ويريد الاستمرار مع الفريق رغم تلقى عروض كثيرة سواء من داخل مصر أو خارجها.

ومن المقرر أن يتم التعامل مع محمد صبحى مثلما حدث فى ملف أحمد فتوح من جانب مجلس الإدارة ، على أن يتم الاعلان عن الموقف النهائى للاعب خلال الساعات المقبلة.