شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعيد المغربى أحمد بلحاج في يناير ويرفض تمديد إعارته للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى سيراميكا، على إعادة المغربى أحمد بلحاج إلى صفوفه في يناير المقبل بعد انتهاء إعارته إلى نادى الجونة، لحاجة الفريق لخدماته في الفترة المقبلة من الدورى وكأس رابطة الأندية.

وكان سيراميكا تعاقد في الانتقالات الصيفية مع المغربى أحمد بلحاج من نادى أسوان، قبل أن يوافق على إعارته لفريق الجونة لمدة 6 أشهر تنتهى في يناير المقبل.

وتلقى مسئولو سيراميكا اتصالات من جانب الجونة لتمديد إعارة أحمد بلحاج لنهاية الموسم، إلا أن هذه الطلبات قوبلت بالرفض لتمسك أيمن الرمادى المدير الفني لسيراميكا بإعادته للاستفادة من خدماته في باقى هذا الموسم، خاصة مع التألق الكبير الذى يقدمه اللاعب.

ويواجه فريق سيراميكا في الثالثة عصر غد الخميس، فريق بيراميدز على استاد محمد بن زايد في الإمارات، فى إطار منافسات تحديد المركز الثالث والرابع فى كأس السوبر المحلى المقامة حاليا فى الإمارات بنظامه الجديد.

يدخل فريق سيراميكا اللقاء بعد الهزيمة من الأهلى بهدف نظيف فى مباراة نصف نهائي كأس السوبر المحلى التى جمعتهما مساء الاثنين، فيما تعرض بيراميدز للهزيمة من فيوتشر بركلات الترجيح 14/ 13 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.