شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: عقوبات الرابطة في مباريات كأس السوبر ضعيفة.. وهذه نصيحتى للشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الإعلامي أحمد شوبير أن العقوبات التي تم توقيعها من قبل رابطة الأندية المحترفة على مباريات نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال والمقام حاليا في الإمارات، ضعيفة بالنظر للأحداث.

قال شوبير في تصريحات لبرنامج الإذاعي "مع شوبير" على راديو أون تايم سبورت: "جيامي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز أخطأ في حق أحد الصحفيين وتم تغريمه 20 ألف جنيه فقط، كما أن ريكاردو فورميسينيو مدرب مودرن فيوتشر تحدث في هاتفه الشخصي خلال المؤتمر الصحفي، وتم الاكتفاء بتغريمه 20 ألف جنيه فقط، وكان لابد من تغليظ العقوبات.

وحرص شوبير على توجيه نصيحة إلى محمد الشناوي قائد الأهلي، بأن يبتعد عن المشاركة في المباريات في حال شعوره بأي آلام حتى لا يغيب فترات طويلة عن المشاركة في المباريات، لاسيما وأنه شعر ببعض الآلام في مباراة أوراوا الياباني في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية، واستمر في المشاركة حتى تعرض للإصابة في مباراة سيراميكا.

ويختتم فريق الأهلي استعداداته لمواجهة مودرن فيوتشر اليوم الأربعاء قبل المباراة التي تجمعهما غدا الخميس عل ملعب محمد بن زايد في نهائي كأس السوبر المصري، حيث تأهل الفريق الأحمر للمباراة النهائية في كأس سوبر الأبطال عقب الفوز على سيراميكا بهدف نظيف في نصف نهائي السوبر، بينما تأهل فيوتشر إلى النهائي عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14 / 13 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على مشاهدة مقاطع فيديو لمباريات فيوتشر سواء في الدوري أو مباراته الأخيرة أمام بيراميدز في نصف نهائي السوبر، من أجل وضع خطة اللعب المناسبة لإيقاف خطورة فيوتشر والحد من خطورة أوراقه الرابحة، والتتويج بلقب السوبر والحفاظ على اللقب الذي توج به في النسخة الماضية.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال عقب الفوز على سيراميكا بهدف نظيف في نصف نهائي السوبر، بينما تأهل فيوتشر إلى النهائي عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14 / 13 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ويدخل المارد الأحمر مباراة نهائي كأس السوبر بمعنويات مرتفعة بعدما حصد الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه فى كأس العالم للأندية، من خلال 9 مشاركات له في البطولة، ولعب المارد الأحمر ثلاث مباريات في مونديال الأندية والتي احتضنتها المملكة العربية السعودية بفوزه على اتحاد جدة بنتيجة 3-1 ثم خسر من فلومينيسي البرازيلي بهدفين قبل أن يهزم أوراوا بأربعة أهداف مقابل هدفين.