ترتيب دورى المحترفين قبل مباريات اليوم.. بتروجت يغرد منفردًا بالصدارة

القاهرة - سامية سيد - يعتلى فريق بتروجت، بقيادة سيد عيد، صدارة ترتيب دورى المحترفين برصيد 29 نقطة، متفوقا بفارق نقطة عن فريق حرس الحدود صاحب المركز الثانى والذى حقق الفوز على النصر للتعدين في افتتاح الجولة الرابعة عشر.

جدول ترتيب دورى المحترفين قبل مباريات اليوم..

1 بتروجت 29 نقطة

2 حرس الحدود 28 نقطة

3 غزل المحلة 23 نقطة

4 لافيينا 22 نقطة

5 وادى دجلة 22 نقطة

6 بترول أسيوط 22 نقطة

7 راية 21 نقطة

8 القناة 20 نقطة

9 السكة الحديد 20 نقطة

10 أسوان 17 نقطة

11 الاتصالات 17 نقطة

12 بروكسى 17 نقطة

13 أبو قير للأسمدة 16 نقطة

14 طنطا 16 نقطة

15 دكرنس 16 نقطة

16 مكادى 12 نقطة

17 جمهورية شبين 10 نقاط

18مصر المقاصة 6 نقاط

19 النجوم 9 نقاط

20 النصر للتعدين 4 نقاط

يشهد اليوم الأربعاء إقامة 6 مباريات فى دورى المحترفين ضمن لقاءات الجولة الـ 14، والتى انطلقت مساء الاثنين، بلقاء حرس الحدود والنصر للتعدين والذى انتهى بفوز الحرس بهدفين مقابل هدف.

يستضيف فريق طنطا المتعثر نظيره مكادى فى مباراة لا تقبل القسمة على اثنين فى ظل المركز المتأخر والغير متوقع لفريق طنطا الذى يبحث عن فوز اليوم للتقدم خطوات نحو المنطقة الآمنة فى جدول الترتيب، ويحتل طنطا المركز الـ 14 برصيد 16 نقطة بينما يحتل مكادى المركز الـ16 برصيد 12 نقطة.

وفى مباراة أخرى، يحل غزل المحلة ضيفا ثقيلا على السكة الحديد ويبحث الأخير عن فوز معنوى يعدل وضعه فى جدول الدورى بينما يبحث المحلة عن فوز يعبر به فترة عدم استقرار النتائج حيث يحتل المركز الـ9 برصيد 20 نقطة بينما يحتل غزل المحلة المركز الثالث برصيد 23 نقطة.

فيما يدخل دكرنس مباراة صعبة عندما يحل ضيفا على بتروجت المتصدر وأحد المرشحين بقوة للتأهل للدورى الممتاز الموسم المقبل، حيث يحتل المركز الأول برصيد 29 نقطة بينما يحل دكرنس فى المركز الـ15 برصيد 16 نقطة.

كما يستضيف وادى دجلة نظيره وى فى مباراة لن تكون سهلة للفريقين خاصة وادى دجلة الذى يبحث عن فوز يضمن به ملاحقة بتروجت فى الصدارة، ويحتل وادى دجلة المركز الخامس برصيد 22 نقطة بينما يحتل وى المركز الـ11 برصيد 17 نقطة

مباراة تحمل الكثير من التوقعات فى ظل المستوى المميز والنتائج التى يقدمها الفريقين هذا الموسم حيث يحتل لافيينا المركز الرابع برصيد 22 نقطة بينما يحتل بترول أسيوط الحصان الأسود للموسم الحالى بقيادة أحمد عبد المقصود المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط.

وفى لقاء الجريحين يلتقى بروكسى مع جمهورية شبين، حيث يبحث كل فريق عن فوز يبتعد به عن منطقة الخطر حيث يحتل فريق بروكسى المركز الـ12 برصيد 17 نقطة بينما يحتل فريق جمهورية شبين المركز الـ17 برصيد 10 نقاط.