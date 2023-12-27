شكرا لقرائتكم خبر عن موعد المؤتمر الصحفى لمباراة الأهلى وفيوتشر بحضور كولر في الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحدث مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وأحد كباتن الأهلي، في مؤتمر صحفي، في الخامسة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت الإمارات - الثالثة بتوقيت القاهرة، عن مواجهة فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري.

وسيحضر مارسيل كولر المدير الفني للفريق، رفقة أحد لاعبي الأهلي؛ من أجل الحديث عن المواجهة المرتقبة في نهائي السوبر المصري.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم، على أحد الملاعب الفرعية.

وكان مارسيل كولر المدير الفني للفريق، قد عقد محاضرة فنية للاعبين بفندق الإقامة، شرح لهم بعض الأمور الفنية والتي ينوي تطبيقها خلال المباراة، كما حرص على تحفيز اللاعبين من أجل حصد اللقب المحلي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فيوتشر مساء غدٍ الخميس، وذلك في تمام السابعة بتوقيت القاهرة - التاسعة بتوقيت الإمارات، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.