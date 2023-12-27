شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة سيراميكا وبيراميدز لتحديد المركز الثالث والرابع بالسوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق سيراميكا لمواجهة قوية مع فريق بيراميدز على استاد محمد بن زايد فى الإمارات، فى إطار منافسات تحديد المركز الثالث والرابع فى كأس السوبر المحلى المقامة حاليا فى الإمارات بنظامه الجديد.

موعد مباراة سيراميكا وبيراميدز

يلتقى فريق سيراميكا في الثالثة عصر غد الخميس، فريق بيراميدز على استاد محمد بن زايد فى الإمارات، وسيتم إذاعتها على قنوات أبو ظبى الرياضية وقناة أون تايم سبورتس.

يدخل فريق سيراميكا اللقاء بعد الهزيمة من الأهلى بهدف نظيف فى مباراة نصف نهائى كأس السوبر المحلى التى جمعتهما مساء الاثنين، فيما تعرض بيراميدز للهزيمة من فيوتشر بركلات الترجيح 14/ 13 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.

التشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يدخل سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من محمد بسام فى حراسة المرمى، محمد شكرى وأحمد رمضان بيكهام ورجب نبيل وأحمد هانى فى الدفاع، أحمد القندوسى ومحمد عادل ومحمد عنتر ومحمود زلاكة فى الوسط، وأحمد ياسر ريان وجون إيبوكا فى الهجوم.

ومن المتوقع أن يدخل بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: أحمد ميهوب فى حراسة المرمى، محمد الشيبى وأحمد سامى وأسامة جلال ومحمد حمدى فى الدفاع، بلاتى توريه ووليد الكرتى ومصطفى فتحى وعبد الله السعيد ورمضان صبحى فى الوسط، وماييلى فى الهجوم.