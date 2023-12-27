مران الأهلي مفتوح أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة

ياسر رشاد - القاهرة - مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء سيكون مفتوحا لوسائل الإعلام المختلفة، لمدة ١٥دقيقة وفقا للوائح المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية للاعبين بفندق الإقامة، شرح لهم بعض الأمور الفنية والتي ينوي تطبيقها خلال المباراة، كما حرص على تحفيز اللاعبين من أجل حصد اللقب المحلي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فيوتشر مساء غدًا الخميس، وذلك في تمام السابعة بتوقيت القاهرة - التاسعة بتوقيت الإمارات، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.





الأهلي يوضح حقيقة إقتراب ديانج من الدوري القطري



كشف النادي الأهلي حقيقة ما تردد عن إقتراب المالي أليو ديانج نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من الرحيل لدوري القطري.

وأكد مصدر بالنادي الأهلي أنه لا توجد أي عروض رسمية وصلت ضم أليو ديانج خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أنه لا يوجد أي عرض من الأندية القطرية للتعاقد مع اللاعب في الوقت الحالي كما تردد.

وكانت قناة الكأس القطرية قد أكدت وجود إهتمام من أحد الاندية في الدوري القطري بالتعاقد مع أليو ديانج خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في يناير دون الإفصاح عن إسم هذا النادي.

ويعد أليو ديانج أحد الركائز في خط وسط الأهلي منذ إنضمامه عام 2019 قادماً من فريق مولودية الجزائر.

وشارك ديانج خلال المواسك الماضية في 203 مباراة مع الأهلي في مختلف المسابقات سجل خلالها 7 أهداف.

ويعد النجم المالي البالغ من العمر 26 عاماً أحد العناصر المهمة في تشكيلة منتخب مالي، بعدما شارك معه بشكل أساسي في النسخة الماضية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

