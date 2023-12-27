اليوم..الأهلي يخوض مرانه الأخير استعدادا لفيوتشر

ياسر رشاد - القاهرة - أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مرانه الجماعي في السادسة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت الإمارات - الرابعة بتوقيت القاهرة، على أحد الملاعب الفرعية؛ استعدادًا لمواجهة فيوتشر مساء غدٍ الخميس في نهائي كأس السوبر المصري.



وكان مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قد عقد محاضرة فنية للاعبين بفندق الإقامة، شرح لهم بعض الأمور الفنية والتي ينوي تطبيقها خلال المباراة، كما حرص على تحفيز اللاعبين من أجل حصد اللقب المحلي، ويستكمل الأهلي استعداده للمباراة الختامية في كأس السوبر.



مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء سيكون مفتوحا لوسائل الإعلام المختلفة، لمدة ١٥دقيقة وفقا للوائح المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري.



ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فيوتشر مساء غدًا الخميس، وذلك في تمام السابعة بتوقيت القاهرة - التاسعة بتوقيت الإمارات، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

