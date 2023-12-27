السوبر المصري.. كولر يتحدث عن مواجهة فيوتشر في مؤتمر صحفي

ياسر رشاد - القاهرة - يتحدث مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وأحد كباتن الأهلي، في مؤتمر صحفي، في الخامسة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت الإمارات - الثالثة بتوقيت القاهرة، عن مواجهة فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري.

وسيحضر مارسيل كولر المدير الفني للفريق، رفقة أحد لاعبي الأهلي؛ من أجل الحديث عن المواجهة المرتقبة في نهائي السوبر المصري، ويخوض الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم، على أحد الملاعب الفرعية.

وكان مارسيل كولر المدير الفني للفريق، قد عقد محاضرة فنية للاعبين بفندق الإقامة، شرح لهم بعض الأمور الفنية والتي ينوي تطبيقها خلال المباراة، كما حرص على تحفيز اللاعبين من أجل حصد اللقب المحلي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فيوتشر مساء غدٍ الخميس، وذلك في تمام السابعة بتوقيت القاهرة - التاسعة بتوقيت الإمارات، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

تفاصيل إصابة الشناوي

وقال أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، أثبتت تعرضه لشد خفيف في العضلة الخلفية.

وأضاف أن الأشعة والفحوصات التي خضع لها ياسر إبراهيم مدافع الأهلي أكدت أيضًا تعرضه لشد خفيف في العضلة الضامة.

وأكد طبيب الأهلي أن محمد الشناوي وياسر إبراهيم عكفا اليوم الثلاثاء على البدء في تنفيذ البرنامج التأهيلي المخصص لكل منهما.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الإثنين على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي، ليصعد الفريق إلى المباراة النهائية لمواجهة فيوتشر.

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