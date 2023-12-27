زعيم العرب في كأس آسيا.. المنتخب السعودي يتأهب لاستعادة اللقب

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المنتخب السعودي لاستعادة أمجاده في بطولة كأس آسيا في النسخة 18 التي ستقام في قطر مطلع العام المقبل، وتحديدا في 12 يناير، وتنتهي في 10 فبراير 2024.

ويبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكره التحضيري في منتجع "سيلين" في قطر يوم الأحد المقبل ويستمر حتى يوم 11 يناير المقبل، استعداداً لمباريات كأس أمم آسيا 2024 في الدوحة.

ويتخلل معسكر المنتخب السعودي خوض 3 مواجهات ودية، الأولى أمام لبنان يوم 4 يناير المقبل، والثانية أمام فلسطين يوم 9 من الشهر ذاته، ويختتم مبارياته الودية أمام هونج كونج يوم 10.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الأربعاء أنه من المتوقع أن يعلن المدرب مانشيني قائمة المنتخب السعودي خلال الأسبوع الحالي، ويطمح مدرب الأخضر في المنافسة على لقب كأس أمم آسيا.

ويستهل المنتخب السعودي مبارياته، ضمن المجموعة السادسة في كأس أمم آسيا، بمواجهة عمان يوم 16 يناير المقبل، ثم يلاقي قيرجزستان يوم 21 من الشهر نفسه، ويختتم مواجهاته في دور المجموعات بمواجهة تايلاند.

ونجح المنتخب السعودي في تحقيق لقب كأس آسيا 3 مرات في تاريخه، في نسختي 1984 و1988 في سنغافورة وقطر على التوالي، بعد تغلبه في المباراة النهائية على الصين وكوريا الجنوبية.

بينما شهدت نسخة 1996 التي احتضنتها الإمارات تحقيق الأخضر للقبه الثالث في نسخة شهدت تألقا لافتا للمنتخبات العربية بتأهل 3 منتخبات عربية إلى الدور نصف النهائي هي السعودية والإمارات والكويت، ثم النهائي العربي الأول في تاريخ البطولة، ونجح وقتها المنتخب السعودي في اقتناص ثالث ألقابه بتغلبه على الإمارات بركلات الترجيح.

ويعد المنتخب السعودي هو زعيم العرب في كأس آسيا بتحقيقه 3 ألقاب، من أصل 6 حصلت عليها المنتخبات العربية في البطولة، 3 للأخضر ولقب لكل من(الكويت والعراق وقطر).

مجموعات كأس آسيا

قطر حامل اللقب في المجموعة الأولى مع منتخبات الصين وصيفة 1984 و2004 وطاجيكستان الوحيدة المشاركة للمرة الأولى في النهائيات، ولبنان، وفي المجموعة الثانية منتخبات أستراليا التي بلغت الأدوار الإقصائية في مونديال قطر وتوجت في 2015 بكأس آسيا على أرضها، إلى جانب كل من أوزبكستان وسوريا والهند.

وفي المجموعة الثالثة وقعت إيران حاملة اللقب ثلاث مرات، مع الإمارات، وهونج كونج العائدة إلى المسابقة القارية للمرة الأولى منذ 1968، وفلسطين في المجموعة الثالثة، فيما جاءت اليابان صاحبة أفضل تصنيف عالمي في آسيا (20) وحاملة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز (4) آخرها في 2011 في قطر، مع منتخبات إندونيسيا، والعراق بطل 2007 وفيتنام في المجموعة الرابعة، وفي المجموعة الخامسة، وقعت كوريا الجنوبية مع ماليزيا، الأردن والبحرين رابع 2004.

وفي المجموعة السادسة والأخيرة، جاء المنتخب السعودي حامل اللقب ثلاث مرات آخرها في 1996، مع تايلاند ثالثة 1972، وقرجزستان، عمان.

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