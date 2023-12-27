اليوم.. بتروجت يواجه دكرنس والسكة يلتقي المحلة في دروي المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم الأربعاء، 6 مباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة دوري المحترفين.





تبدأ الـ 6 مباريات في نفس التوقيت، ذلك في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة.

يلتقي لافيينا مع بترول أسيوط في الثانية والنصف عصرا على ملعب الأسيوطي سبورت، ويدير اللقاء الحكم محمود رشدي، فيما يواجه طنطا نظيره مكادي على ملعب الأول، ويدير المباراة الحكم إسلام أبوشنب.

ويلتقي بتروجيت مع دكرنس على ستاد بتروسبورت، بقيادة الحكم محمد عبد العليم، فيما يواجه بروكسي نظيره جمهورية شبين على ستاد نادي بروكسي، ويدير اللقاء محمد أحمد الشناوي، بينما يلتقي وادي دجلة مع المصرية للإتصالات على ستاد السلام بقيادة عمرو عابدين الذي يدير اللقاء.

ويلتقي السكة الحديد مع غزل المحلة على ستاد السكة الحديد، ويدير اللقاء أسامة إسماعيل حكما للمباراة.

وكان حرس الحدود فاز على النصر للتعدين بنتيجة هدفين لهدف أمس الثلاثاء، من نفس الجولة.

جدول ترتيب دوري المحترفين:

1- بتروجت 29 نقطة

2- حرس الحدود 28 نقطة

3- غزل المحلة 23 نقطة

4- لافيينا 22 نقطة

5- وادى دجلة 22 نقطة

6- بترول أسيوط 22 نقطة

7 - راية 21 نقطة

8 - القناة 20 نقطة

9- السكة الحديد 20 نقطة

10- أسوان 17 نقطة

11- الاتصالات 17 نقطة

12- بروكسى 17 نقطة

13- أبو قير للأسمدة 16 نقطة

14- طنطا 16 نقطة

15- دكرنس 16 نقطة

16- مكادى 12 نقطة

17 - جمهورية شبين 10 نقاط

18- مصر المقاصة 6 نقاط

19 - النجوم 9 نقاط

20- النصر للتعدين 4 نقاط

