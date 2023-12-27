القصة كاملة..أزمة جديدة في الإسماعيلي بسبب دييجو فرناندو

ياسر رشاد - القاهرة - أستلم مسئولو الإسماعيلي خطابا رسمياً من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" بإيقاف القيد الدولي والمحلي لعدم الالتزام سداد العقوبة المالية لصالح نادي ديبور تيفو الإكوادوري نتيجة الاستغناء عن لاعبه الأسبق الأرجنتيني دييجو فرناندو للنادي يناير 2022 .

وتلقى مسئولو الدراويش صدمة كبيرة بقرار فيفا بإيقاف القيد الدولي والمحلي ثلاث فترات متتالية لعدم الوفاء بالغرامة المستحقة لنادي ديبور تيفو الإكوادوري الذي استغني بالبيع عن مهاجمه الأسبق الأرجنتيني دييجو فرناندو فترة الانتقالات الشتوية موسم 2022 الذي فسخ تعاقده وهرب للاحتراف حاليا في بلاده .

وتعرض الإسماعيلي من قبل لأحكام صادرة عن المحكمة الرياضية الدولية بلوزان بسويسرا إيقاف القيد الدولي والمحلي ثلاث فترات متتالية بسبب عدم الالتزام سداد الغرامات لصالح المحترفين السابقين التونسي نور الزمان الزموري والناميبي شيلونجو والمدرب الإسباني الأسبق خوان كارلوس جاريدو ونادي كورهوغو الإيفواري.

وعقد أمس الثلاثاء مجلس إدارة النادى الإسماعيلي برئاسة نصر أبوالحسن، اجتماعا مهما لمناقشة الملفات الشائكة ومحاولة ايجاد حلول نهائية لها .

ووجه نصر أبوالحسن رئيس الإسماعيلي، الدعوة لأعضاء المجلس من أجل حضور الجلسة، لمناقشة بنود جدول الأعمال المليئ بالعديد من الملفات الشائكة التي تتعلق بالأزمات المالية التى تحاصر النادى فى ظل عدم وجود رصيد للنادي في البنوك حاليا .

وتسعى إدارة الدراويش لفك حظر القيد الشتوي بعد سداد الغرامات الدولية للأفراد والأندية والتمديد للخماسي المحلي الحارس محمد فوزي ومحمد هاشم وعصام صبحي ومحمد دسوقي ومحمد مخلوف والوفاء بالدفعة الثانية للعقود السنوية للاعبين قبل أو يناير المقبل، وغيرها من الديون الحكومية والأهلية.

واستعرض مجلس الإسماعيلي خلال الاجتماع، الهيكلة الإدارية بين العاملين أصحاب العقود المؤقتة والمكافآت الشاملة الذين ينتهي ارتباطهم بالنادي فى ختام السنة الحالية نظرا لعدم الاحتياج لاستمرارهم بناء علي تقرير معد من قبل مصطفى شلة أمين الصندوق.