منافس مصر.. فيفا يصدم منتخب غانا قبل أمم أفريقيا 2023

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” صدمة إلى منتخب غانا قبل أيام قليلة من انطلاق فعاليات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار خلال شهر يناير.

ويتواجد المنتخب الغاني في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا والتي تضم كل من مصر، موزمبيق والرأس الأخضر.

ومن المقرر أن تنطلق أحدث بطولة كأس الأمم الأفريقية نسخة 2023 في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024، بمشاركة 24 منتخبًا.

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ووفقًا لما ذكره البيان الصادر من الاتحاد الغاني فإنه تم تغريمه مبلغ 5000 فرنك سويسري بسبب خرق المادتين 17 و58 من قانون الفيفا التأديبي لعام 2023.

وفرض الاتحاد الدولي هذه العقوبة على المنتخب الغاني نتيجة اقتحام الجماهير لأرضية ملعب “بابا يارا” الرياضي في مباراة مدغشقر في تصفيات كأس العالم 2026 في 17 نوفمبر الماضي.