حقيقة انتقال محمد صلاح إلى الاتفاق السعودي في يناير

حسم الإيطالي فابرزيو رومانو، الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات الجدل المثار حول إمكانية رحيل الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول إلى صفوف الاتفاق السعودي خلال يناير المقبل.

ويستهدف عدد من الأندية السعودي التوقيع مع الدولي المصري محمد صلاح من ليفربول في الفترة المقبلة لتعزيز صفوفها خلال المرحلة القادمة.

ورفض ليفربول في وقت سابق عرضًا ضخمًا من نادي الاتحاد السعودي للحصول على خدمات اللاعب محمد صلاح خاصًة بعد عدم موافقة المدير الفني الألماني للريدز يورجن كلوب الاستغناء عن جهوده.

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وقال رومانو في تصريحات صحفية ” المدير الفني لـ الاتفاق السعودي ستيفن جيرارد طلب من إدارة ناديه لى منحه أموالًا للصفقات الجديدة في يناير”.

وشدد” جيرارد حث إدارة الاتفاق على طلبه بضم بعض الصفقات الجديدة ولكن من غير المرجح أن يكون من بينهم محمد صلاح”.

وشدد” لا أعرف الأسماء المحددة المطلوبة في الاتفاق ولكن من المتوقع أن يكون شهر يناير مزدحمًا بالنسبة للاتفاق وجيرارد”.

وعن محمد صلاح،أتم حديثه” الوضع بالنسبة له يعتبر هادئًا بشأن انتقاله للدروي السعودي في ظل تركيزه الكبير مع ليفربول هذا الموسم ولكن في ذات الوقت الأندية الكبرى في السعودية لن تنساه في فترات الانتقال المقبلة إلا أنه صعب في يناير”.