باتشيكو يوضج حقيقة إساءته للإعلام المصري بعد وداع بيراميدز بطولة السوبر

أوضح البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لـ بيراميدز حقيقة إساءته للإعلام المصري عقب وداع الفريق السماوي بطولة السوبر المصري أمام نادي فيوتشر.

وخسر نادي بيراميدز بركلات ترجيح ماراثونية أمام نظيره نادي فيوتشر بنتيجة 14/13 في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري في اللقاء الذي أقيم على ملعب “محمد بن زايد”.

ويستعد بيراميدز لملاقاة فريق سيراميكا كليوباترا في مباراة تحديد صاحب مركزي الثالث والرابع من بطولة السوبر المصري.

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وقال باتشيكو في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء ” احترم بشدة الإعلام المصري ولم يكن قصدي أي إهانة للصحافة المصرية حيث طوال فترة عملي في مصر لم أخرج مطلقًا عن النصف وسعيد بالتواجد هنا”.

وأضاف” لا اقصد مطلقا أي إهانة لشخص أو إعلام مصري، ولكن في كلا الأحوال يجب أن يكون احترام متبادل”.

وأوضح” السؤال بشأن رحيلي عن النادي استفزني للغاية وشعرت بعدم اخترام لذلك كان الرد قويا خاصة بعد الخسارة والخروج من كأس السوبر”.

وتابع” لعبنا مواجهة قوية أمام فيوتشر وكنا نستحق لفوز والتأهل، ولكن لم يكن التوفيق بجانب اللاعبين في ضربات الترجيح بالنهاية على الرغم أننا كان قريبون للغاية في 3 مرات لحسم النتيجة خلال ركلات الترجيح”.

وواصل حديثه” لغة ضربات الترجيح تعتمد على التركيز وهو ما غاب عن بعض اللاعبين في التسجيل وبالتالي كانت الخسارة والخروج من كأس السوبر”.