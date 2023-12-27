"المأساة في فلسطين".. سام مرسي يوجه رسالة بعد تعادل فريقه في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وجه المحترف المصري سام مرسي، لاعب إبسويتش تاون رسالة بشأن القضية الفلسطينية، عقب تعادل فريقه مع ليستر سيتي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وقال سام مرسي في تصريحات عقب المباراة: "نحن محظوظين لوجودنا هنا أمام 30 ألف مشجع، بينما تستمر المأساة في فلسطين، نحن المحظوظين لأنه بإمكاننا لعب كرة القدم من أجل لقمة العيش والاستمتاع بذلك".

وتعادل مرسي لفريقه ضد ليستر سيتي، بتسديد كرة غيرت اتجاهها من المدافع وسكنت الشباك، وأقيمت المباراة مساء أمس في الجولة الـ 24 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

اقرأ أيضًا:

مانشستر سيتي ضد إيفرتون.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

هل يقام نهائي كأس مصر في الخارج.. اتحاد الكرة يكشف التفاصيل

بعد حمدي فتحي.. لاعب آخر في الأهلي يقترب من الانتقال إلى الدوري القطري