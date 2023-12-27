"لا ألوم الشناوي".. طبيب الأهلي السابق يكشف تفاصيل رحيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي سابقا تفاصيل رحيله عن الفريق، مشيرا إلى أن نادي العين الإماراتي حاول التعاقد معه.

وقال أبو عبلة خلال تصريحات تليفزيونية: "تفاجئت بقرار رحيلي عن رئاسة الجهاز الطبي في النادي خلال الفترة الماضية، علاقتي مع الجميع جيدة، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق أبلغني بهذا القرار".

وأضاف: "لم يحدث بيني وبين مارسيل كولر، المدير الفني للفريق أي خلافات كما ادعى البعض، ومن الطبيعي أن يكون هناك خلافات بسيطة بشأن تقارير اللاعبين وهذا طبيعي".

وتابع: "غير منطقي أن يكون لدي رغبة في مشاركة مصطفى شوبير بدلًا من محمد الشناوي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولا ألوم الشناوي على حزنه بسبب رأيي في عدم جاهزيته".

واختتم أبو عبلة: "نادي العين الإماراتي حاول التعاقد معي كرئيس للجهاز الطبي للفريق، والرغبة كانت لدي عدم الموافقة خاصةً بعد تولي أهم فريق في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ارتباطي بمصر".

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