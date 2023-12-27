"يوجد عروض من الدوري السعودي".. لاعب الزمالك يكشف حقيقة رفض تجديد تعاقده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة رفضه تجديد تعاقده مع الفريق، مشيرا إلى أنه لم يحدث تفاوض رسمي حتى الآن.

وقال عواد خلال تصريحات تلفزيونية: "لا أمانع تجديد تعاقدي مع الزمالك، ولم أرفض التجديد كما يدعي البعض، ولكن لا يوجد أي تفاوض رسمي حتى الآن".

واختتم عواد: "يوجد عروض من الدوري السعودي ولكن لم ترتقي للمستوى الرسمي، والأولوية بالنسبة لي هي البقاء والاستمرار داخل صفوف الفريق".

وينتهي عقد محمد عواد مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق للاعب التوقيع لأي نادي في شهر يناير المقبل.

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