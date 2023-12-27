موعد المران الختامي للنادي الأهلي لمواجهة فيوتشر بكأس السوبر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الجماعي الأخير في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت مصر، استعدادًا لمواجهة فيوتشر مساء الغد الخميس في نهائي كأس السوبر المصري.

وكان قد عقد المدرب السويسري مارسيل كولر، محاضرة فنية للاعبين في فندق الإقامة وشرح لهم بعض الأمور الفنية التي يريد تطبيقها خلال المباراة، كما حرص على تحفيز اللاعبين.

جدير بالذكر، يلاقي النادي الأهلي نظيره فيوتشر، غدا الخميس، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

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