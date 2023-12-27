"عندما يخطئ ابنك لن تطرده".. أحمد سليمان يكشف حقيقة خلاف فتوح وشيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تفاصيل التجديد لأحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالإضافة إلى حقيقة خلاف اللاعب مع قائد الفريق، محمود "شيكابالا".

وقال سليمان خلال تصريحات تليفزيونية: "مبروك لجماهير الزمالك ولفتوح، الزمالك طول عمره يحب الحفاظ وتقويم أبناءه، وهو شيء وارد حدوثه، النادي مر بظروف صعبة الفترة الماضية والجميع تكاتف على حب الزمالك، وهناك تحسن ملحوظ داخل الفريق، عندما يخطئ ابنك لن تطرده من المنزل بل يلتزم ويدخل في المجموعة، الكبير يحترم الصغير والصغير يحترم الكبير".

وأوضح: "لا يوجد أزمات بين أحمد فتوح وشيكابالا، وما حدث بينهما مثل أي خلاف بين شقيقين، والوالد الكبير وهو مجلس إدارة نادي الزمالك يقوم بدوره، والأوضاع تتحسن بعد تولينا مهمة الإشراف على النادي، ونرى تكاتف الجمهور من خلال السوشيال ميديا".

واختتم سليمان: "لدينا تجديد تعاقد لكثير من اللاعبين، شيكابالا قائد ونجم الفريد وعواد وصبحي ومحمود علاء وأوباما ومحمد عبد الغني، نقدر الوضع والظروف الصعبة التي عاشها الفريق الفترة الماضية".

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